12. Spieltag : „Alles rausgehauen“: Köln holt Remis gegen die TSG

Köln Nur 54 Stunden nach dem Conference-League-Sieg in Tschechien spielt der 1. FC Köln erneut mit viel Energie. Gegen die TSG Hoffenheim ist der FC lange besser. Am Ende reicht es aber nur zu einem Remis.

„Am Ende war das ein Jubel des Trainers über die Leistung der Jungs. Ein Riesenkompliment an unsere Mannschaft heute“, sagte Kölns Sportchef Thomas Kessler. Für die personell angeschlagenen Kölner wäre sogar mehr drin gewesen als der Treffer von Florian Kainz (13. Minute). „Wir können heute echt sehr zufrieden sein mit der Leistung. Wir haben alles rausgehauen, was noch gegangen ist, weil es eine sehr intensive Woche war“, sagte Kainz bei DAZN.

Aus einer der wenigen Gäste-Chancen kam die TSG noch vor der Pause durch Jacob Bruun Larsen (35.) zum glücklichen Ausgleich. Wegen wiederholten Foulspiels sah Hoffenheims Verteidiger Ozan Kabak (87.) kurz vor Schluss Gelb-Rot. „Wir wollten gewinnen, deswegen sind wir nicht zufrieden. Am Ende ist es so. Damit müssen wir leben“, sagte Bruun Larsen.

Baumgart rotiert fünfmal

Nach dem Europacup-Spiel am Freitagmittag beim 1. FC Slovacko (1:0) war Maina einer von fünf Neuen in Kölns Startelf. Am liebsten hätte FC-Trainer Baumgart wegen der kurzen Pause erst Montag gegen Hoffenheim gespielt. Eine Verlegung wurde aber nicht genehmigt. Erschwerend kam hinzu, dass gegen die TSG auch noch das Maskottchen fehlte. Geißbock Hennes hatte Fieber und konnte nicht im Stadion sein. Dass die Kölner jedoch wieder eine beeindruckende Energie auf den Platz brachten, dürfte Hennes gefreut haben. Was ihm weniger gepasst haben dürfte: die Effektivität der insgesamt schwachen Gäste.