BVB nach der Klatsche beim VFB „Alle in der Pflicht“ - Sahin hofft auf BVB-Trotzreaktion

Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin hofft nach dem deutlichen 1:5 in Stuttgart auf eine „deutliche Reaktion“ seiner Mannschaft. „Wir sind alle in der Pflicht und haben hoffentlich unsere Lehren gezogen. Wir müssen die drei Punkte holen“, sagte der 36-Jährige vor dem Revierderby am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den noch sieglosen Drittletzten VfL Bochum.