Torwart Alexander Nübel : Sie nannten ihn früher schon „Manuel“

Gelsenkirchen Torhüter Alexander Nübel wird als Nachfolger von Bayern-Torwart Neuer gehandelt. Am Samstag treffen beide aufeinander.

Gegen die Münchner steht Nübel am Samstagabend zu ersten Mal im Tor, in der vergangenen Saison fehlte er nach seiner Beförderung zur Nummer eins beim Schalker 1:3 in der Rückrunde nach einer Roten Karte. „Ich freue mich darauf, vor allem zu Hause und vor allem als Kapitän“, sagte er.

Bei den letzten Siegen stand Neuer noch im Schalker Tor: beim 1:0 im DFB-Pokal-Halbfinale am 2. März 2011 ebenso wie beim 2:0 in der Bundesliga am 4. Dezember 2010. Nübel kickte damals noch in der Paderborner Jugend und wurde von seinen Mitspielern „Manuel“ genannt, weil er mit dem Ball am Fuß an Neuer erinnerte. Jetzt gilt der hochtalentierte Schalker Torhüter nicht nur bei Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft als möglicher Neuer-Nachfolger.