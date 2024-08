Bundesliga-Neuling Ahoi, Bundesliga: KSV Holstein ist gekommen, um zu bleiben

Das Abenteuer Fußball-Bundesliga mit Holstein Kiel beginnt für Marcel Rapp in einer ihm bekannten Umgebung. „Zur Bundesliga-Premiere ausgerechnet in Hoffenheim anzutreten, ist für mich natürlich schon etwas Besonderes“, sagte der Cheftrainer der Norddeutschen vor der Auftaktpartie des Aufsteigers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim. Und wenn es nach ihm geht, soll es nicht der letzte Bundesliga-Besuch des Neulings in Sinsheim sein. Kiel soll ein fester Bundesliga-Standort werden - auch wenn Holstein als sicherer Abstiegskandidat gehandelt wird. „Beim Aufstieg hat aber auch keiner mit uns gerechnet“, meinte Rapp. „Wir wollen unsere Fußstapfen in der Bundesliga hinterlassen.“