Bundesliga Ärger um Fahnen-Posse: VfB-Auftritt in Bochum hat Nachspiel

Die VfB-Fans seien zudem lösungsbereit gewesen, so Wehrle: „Die Fans, die Ultras haben angeboten, das Banner abzuhängen und dann das Stadion zu verlassen. Die Verantwortlichen wollten es dann nicht. Denn am Ende hat sich herausgestellt, dass sich die Fluchttore haben öffnen lassen trotz der Banner“, sagte Wehrle. Man solle nicht in die Debatte reinbringen, dass die Vereine vor den Ultras kuschen: „In dem Fall war es ein Thema der Ordnungsbehörde in Bochum“.