VfB Stuttgart : Ärger über „Kackspiele“: VfB will in München aufstehen

Ärger über „Kackspiele“: VfB will in München aufstehen

Stuttgart Trainer Pellegrino Matarazzo hat von den Spielern des VfB Stuttgart vor der schwierigen Auswärtspartie beim FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Mut und Haltung gefordert.

Den Ibiza-Trip einiger Bayern-Profis im Anschluss an ihre 1:3-Pleite beim 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende wollte Matarazzo nicht überbewerten. „Es ist nicht so, dass jemand fünf Tage weg und auf einer Sauftour war. Man hat zwei Tage frei bekommen und war ein bisschen unterwegs“, sagte der Italo-Amerikaner. Es sei aber „immer noch eine professionelle Spielvorbereitung gelaufen“, so Matarazzo. Er erwarte, dass der deutsche Meister sein letztes Heimspiel der Saison gewinnen und mit einem Sieg die Schale entgegen nehmen will. „Wir sind vorbereitet auf eine topbesetzte Münchner Mannschaft.“