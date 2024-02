Bundesliga Achillessehnenreizung: Freiburgs Ginter fällt vorerst aus

Die Bilanz der Freiburger beim BVB ist verheerend. Unter Trainer Streich gab es für die Badener in ihren bisherigen elf Spielen in Dortmund ein Remis und zehn Niederlagen. Man wolle sich trotzdem nicht hinten reinstellen und die Bälle weghauen, kündigte der 58-Jährige an: „Wir wollen konstruktiv spielen - und wir können das.“