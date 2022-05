Bundesliga : Abwehr, Haaland, Stimmung: Die Terzic-Baustellen beim BVB

Dortmund An diesem Dienstag soll Edin Terzic seinen Trainervertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben. Es gibt viel zu tun. Bei einer Aufgabe könnte ihm seine Eigenschaft als BVB-Fan zugutekommen.

Die Defensive

52 Gegentore kassierte der BVB in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit. Für die Ansprüche eines Spitzenteams sind das eindeutig zu viele. Zum Vergleich: Absteiger Arminia Bielefeld musste nur einen Gegentreffer mehr hinnehmen. Damit es in der Abwehr besser läuft, haben die Dortmunder auf dem Transfermarkt bereits ordentlich zugeschlagen. In Niklas Süle vom FC Bayern München und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg kommen zwei deutsche Nationalverteidiger nach Dortmund. Auch der bisherige Kölner Mittelfeldspieler Salih Özcan steht für defensive Stabilität und könnte dem BVB als Sechser guttun. Terzic' Aufgabe wird es sein, eine eingespielte neue Defensivformation zu bilden.

Der Haaland-Abschied

Dass der BVB trotz der vielen Gegentore Vizemeister wurde, lag an der starken Offensive um Ausnahmestürmer Erling Haaland. Der Norweger, der 2021/22 in 24 Ligaspielen 22 Mal traf, war zentraler Zielspieler der Dortmunder Angriffe. Nun wechselt Haaland zu Manchester City. In Karim Adeyemi haben die Dortmunder bereits einen sehr talentierten neuen Stürmer geholt. Der 20-Jährige ist allerdings ein völlig anderer Spielertyp als Haaland. Für Terzic heißt das: Entweder es kommt noch ein Angreifer, der Haalands Rolle übernehmen kann und integriert werden muss, oder der Dortmunder Trainer muss seine Mannschaft an ein anderes Offensivspiel gewöhnen.