Bundesliga Abschiedsbotschaft von Reus: BVB „immer in meinem Herzen“

Reus dankte den Dortmunder Fans für ihre Unterstützung. „Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken“, schrieb der Mittelfeldspieler. Zudem beteuerte Reus, er werde auch seine Mitspieler und die BVB-Angestellten vermissen. „Macht es gut, wir werden uns wiedersehen“, versicherte Reus.