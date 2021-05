Letztes Profispiel mit Hertha : Abschied mit Tränen: Khedira freut sich auf ruhige Zeit

Sinsheim Sami Khedira hat seine erfolgreiche Profi-Karriere beendet. Nach einer Zeit der Ruhe und Besinnung will der ehemalige Nationalspieler in der Fußball-Branche weiter mitmischen.

Kaum waren die Tränen des Abschieds bei Sami Khedira getrocknet, da kündigte der Weltmeister von 2014 schon seine Rückkehr in den Profifußball an.

„Ich werde definitiv zurückkommen, denn der Fußball ist mein Leben. In welcher Rolle, wird man sehen“, sagte der 34-Jährige nach seiner emotionalen Verabschiedung beim 1:2 von Hertha BSC in Hoffenheim.

Mit dem VfB Stuttgart gewann Khedira 2007 die Meisterschale, mit Real Madrid 2014 die Champions League, mit Juventus Turin diverse Titel in Italien. Doch über allen Erfolgen steht der WM-Triumph mit der DFB-Auswahl in Brasilien. „Den Weltpokal in die Höhe zu heben - das war das Größte und Emotionalste, was ich erlebt habe. Für sein Land auflaufen zu dürfen, war für mich immer die größte Ehre“, sagte Khedira.