12. Spieltag „Abnutzungskampf“ ohne Sieger: Heidenheim bleibt vor Bochum

In der Tabelle behauptet der Neuling mit elf Punkten - zehn davon holte er daheim - den 13. Platz. „Dort, wo wir jetzt sind, da wären wir auch gerne am Ende der Saison“, sagte Heidenheims Schmidt. Für den VfL, der weiter dahinter liegt, war es bereits das siebte Unentschieden in dieser Saison. „Bei mir ist das Glas immer halb voll. Als VfL Bochum sind wir in der Tabellenregion, wo uns jeder erwartet. Aber ich traue dem Spiel heute keine drei Punkte nach. Sum­ma sum­ma­rum war es leistungsgerecht“, sagte Coach Thomas Letsch, der auf den zuletzt erkrankten Kapitän Anthony Losilla wieder zurückgreifen konnte.