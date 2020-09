In neuer Arena : Abendspiel-Verbot: SC Freiburg kritisiert VGH-Beschluss

In neuer Arena

Im Gegensatz zum Schwarzwald-Stadion sollen in der neuen Freiburger Arena vorerst keine Abendspiele stattfinden dürfen. Foto: Tom Weller/dpa pool/dpa

Freiburg Der SC Freiburg hat mit Unverständnis auf das vorläufige Verbot von Bundesliga-Abendspielen in seiner neuen Arena reagiert.

„Eine unverständliche Entscheidung, die so nicht zu erwarten war“, sagte Freiburgs Vorstandsmitglied Oliver Leki. Zuvor hatte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass in dem neuen Stadion vorerst keine Bundesliga-Partien ab 20.00 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr ausgetragen werden dürfen.