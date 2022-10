Augsburgs Torwart : 833 Tage Wartezeit: Koubek grübelt über Zukunft

Augsburg Trotz seines ersten Bundesliga-Einsatzes nach mehr als zwei Jahren macht sich Torwart Tomas Koubek Gedanken über seine Zukunft beim FC Augsburg.

„Ich will nicht einfach nur da sein, ich will meinen Kollegen und Mitspielern helfen“, sagte der tschechische Schlussmann nach dem 1:1 (0:1) am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.