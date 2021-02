FC Bayern München : 6:5 für Flick: Mehr Titel als Niederlagen für den Coach

Doha Die historische Leistung von Hansi Flick mit dem FC Bayern München lässt sich auch an einer bemerkenswerten Statistik belegen. Der 55-Jährige hat in seinen 16 Monaten als Chefcoach mit seiner Mannschaft mehr Titel gewonnen als Pflichtspiele verloren.

Der Erfolg bei der Club-Weltmeisterschaft am Donnerstagabend in Katar war Flicks sechster Titelgewinn mit dem deutschen Rekordchampion. In insgesamt 68 Wettbewerbsspielen musste er gleichzeitig nur fünf Niederlagen hinnehmen; vier in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen.