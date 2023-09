Bundesliga 5:0, 1:5, 5:0 - Stuttgart kann nur noch Spektakel

Zuhause ist der VfB unter Hoeneß eine Macht. Nur eines der bislang acht Pflichtspiele unter dem 41-Jährigen vor heimischer Kulisse ging verloren - und auch dieses 2:3 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt im Mai war ein Spektakel. Die Fans seien definitiv ein Faktor, erklärte der Coach. Die Atmosphäre in der aktuell noch im Umbau befindlichen, auch am Samstag aber wieder mit mehr als 50.000 Zuschauern gefüllten Arena, gebe seinen Spielern ein „gutes, sicheres Gefühl.“ Die Anhänger hätten ein „gutes Gespür“ dafür, was die Mannschaft gerade brauche. Und es könne „richtig viel Wert sein für eine Saison, wenn du das Gefühl hast, zuhause vielleicht noch ein paar Prozent mehr in den Beinen zu haben“.