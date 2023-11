Bundesliga 4000 Mal „Happy Birthday“: Bayer-Fans rühren Alonso

„Das ist eine große Ehre und eine große Freude“, sagte der nun 42 Jahre alte Trainer des Bundesliga-Tabellenführers gerührt. Nach dem 3:0 (2:0) bei Werder Bremen war er zusammen mit den Spielern zu den Fans gegangen, die daraufhin zu singen begannen. Alonso gewann als Spieler alles, was man im Fußball gewinnen kann. So ein Moment wie an dem kalten Abend im Bremer Weserstadion war aber auch für ihn etwas Besonderes.