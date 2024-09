Fußball-Bundesliga 4:2 in Kiel: Frankfurt ist jetzt Bayern-Jäger

Dass die Kieler aus dem 2:2 nicht noch einmal neue Energie schöpfen konnten, lag am Ende an dem Leistungsgefälle zwischen beiden Teams. Frankfurt konnte von der Bank noch einen Ex-Nationalspieler wie Mahmoud Dahoud und einen Weltmeister wie Mario Götze aufs Feld schicken. Die Aufsteiger dagegen stießen an ihre Grenzen. Einen Marmoush oder einen dänischen Nationalspieler wie Rasmus Kristensen konnten sie einfach nicht stoppen. Dafür waren sie vor allem im Defensivverhalten zu schwach.