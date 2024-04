29. Spieltag 4:1 gegen Hoffenheim: Mainzer Aufholjagd geht weiter

Die Mainzer zeigten sich von dem Rückstand unbeeindruckt und blieben gegen eine passive TSG am Drücker. Die Torschussstatistik sprach zur Halbzeit eine eindeutige Sprache: 14:3 für den FSV. Doch was fehlte, waren die Treffer. Entweder war der zuverlässige TSG-Keeper Oliver Baumann zur Stelle oder die Bälle flogen am Tor vorbei.