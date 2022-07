Saisonvorbereitung : 30-Minuten-Debüt von Götze bei Eintracht-Test gegen Linz

Frankfurt-Neuzugang Mario Götze kam im Test gegen den Linzer ASK für rund eine halbe Stunde zum Einsatz. Foto: Arne Dedert/dpa

Pasching Ex-Weltmeister Mario Götze hat sein Debüt beim Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt gefeiert.

Der Neuzugang von der PSV Eindhoven wirkte im torlosen Testspiel gegen den österreichischen Fußball-Bundesligisten Linzer ASK in der zweiten Halbzeit für rund eine halbe Stunde mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler deutete seine Qualitäten dabei zumindest an.