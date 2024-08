Fußball-Bundesliga 3:1 gegen Hoffenheim - Frankfurt feiert ersten Liga-Sieg

Ohne den zweimaligen deutschen A-Nationalspieler Dahoud, dessen Wechsel vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion erst am Freitagabend nach Ende des Transferfensters offiziell wurde, übernahm die Eintracht von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Die Gäste aus dem Kraichgau legten ihren Fokus auf die Defensive. Das gelang in der ersten Hälfte allerdings nur in der Anfangsphase.