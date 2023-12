15. Spieltag 3:0 gegen Frankfurt: Leverkusen Weihnachtsmeister

Auch ohne den gesperrten Torjäger Omar Marmoush überraschte die Eintracht dadurch, dass sie als erstes Team in dieser Saison in Leverkusen von der ersten Sekunde an ihr Heil in der Offensive suchte. Die Hessen setzen die Werkself früh unter Druck, pressten gut und spielten schnell nach vorne. Doch die Überrumpelungs-Taktik führte nicht zum Führungstreffer - und dann nutzte Bayer seine erste Chance auch noch eiskalt. Zudem half Frankfurts Nationaltorhüter Kevin Trapp kräftig mit, ihm war der Ball beim durchaus haltbaren 14-Meter-Schuss von Boniface unter dem Oberkörper durchgerutscht. Während Alonso den Treffer ausgelassen bejubelte, nahm Toppmöller ihn nahezu regungslos hin.