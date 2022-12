Rückkehr nach zwei Jahren : 28.500 Union-Fans beim Weihnachtssingen im Stadion dabei

Tausende Menschen nehmen am Weihnachtssingen in der Alten Försterei teil. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause haben sich 28.500 Besucher am traditionellen Weihnachtssingens des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin beteiligt.

Zwar litt die Veranstaltung im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in der zweiten Hälfte unter stärkerem Regen, der vor allem die Besucher im Innenraum in Mitleidenschaft zog. Dem Spaß der Fans tat dies jedoch kaum Abbruch.