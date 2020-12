Bayern-Sieg gegen Wolfsburg : 250-Tore-Stürmer Lewandowski dank Egoismus zum Meilenstein

München Vorne „den besten Spieler des Welt“, hinten „den besten Torwart der Welt“: Auf Robert Lewandowski und Manuel Neuer kann sich der FC Bayern auch in den letzten Tagen des Triplejahres verlassen. Die Münchner Superstars hegen noch einen großen Wunsch vor Weihnachten.

„Wir müssen Gas geben - egal wie gut Leverkusen drauf ist“, sagte der dritte 250-Tore-Stürmer der Bundesliga-Geschichte vor dem nahenden Spitzenspiel. „Wir müssen alles versuchen, das letzte Spiel zu gewinnen“, forderte Europas und Deutschlands Fußballer des Jahres. 2020 stellte er die mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sportlich klar in den Schatten.

Mit dem Doppelpack beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg durchbrach Lewandowski im 332. Liga-Spiel mit nun 251 Treffern die Meilenstein-Marke, was zuvor nur den deutschen Stürmerlegenden Gerd Müller (365) und Klaus Fischer (268) geglückt war. Der in der Schlussphase als Retter glänzende Manuel Neuer attestierte dem Mannschaftsratskollegen eine „Superleistung“. „Er ist dafür da, uns nach vorne zu schießen. Das hat er nicht nur diesmal getan, sondern auch in den letzten Jahren“, sagte der Kapitän.