Soziales Engagement : 2000 Euro pro Punkt: Hertha sammelt im Abstiegskampf

Hertha BSC sammelt in den verbleibenden acht Saisonspielen Geld für fünf soziale Einrichtungen in der Hauptstadt. Foto: Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa

Berlin Hertha BSC verknüpft den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga mit einem sozialen Engagement.

Der Tabellen-14. sammelt in den verbleibenden acht Saisonspielen unter dem Motto „#GemeinsamHertha #FürBerlin“ Geld für fünf soziale Einrichtungen in der Hauptstadt. Pro Punkt, den die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai bis Saisonende erkämpft, fließen 2000 Euro in einen sogenannten Moneypool ein.