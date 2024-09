Fußball-Bundesliga 20 Tore: Bayern müssen im Bierzelt „nichts schön trinken“

„Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schön trinken“, scherzte der Ur-Bayer Thomas Müller am Tag nach dem 5:0 in der Bundesliga beim SV Werder Bremen vor dem Gang ins Käfer-Zelt. Der 35-Jährige sprach von „einer fulminanten Woche“ mit den weiteren Siegen in Kiel (6:1) und zum Start in die Champions League beim 9:2-Rekord gegen Dinamo Zagreb.