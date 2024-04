28. Spieltag 2:3 nach 2:0: Heftige Bayern-Blamage in Heidenheim

Und die Münchner Abwehr, in der Dayot Upamecano und Minjae Kim anstelle von Matthijs de Ligt und Eric Dier verteidigten, wurde direkt zweimal überrumpelt. Sessa und Torjäger Kleindienst trafen infolge langer Bälle gegen den machtlosen Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Bayern-Gehäuse. Der Heidenheimer Doppelpack verwandelte die kleine Arena kurzzeitig in ein Tollhaus. Auf der Gegenseite hätte Kane für die schnelle Antwort sorgen können, scheiterte per Flachschuss aber an Keeper Kevin Müller (56.).