23. Spieltag : 2:1 in Stuttgart: Bayern gewinnen Generalprobe für PSG

Stuttgart Der FC Bayern siegt weitgehend glanzlos beim VfB Stuttgart und ist wieder Erster. Nur selten lassen die Münchner ihre Klasse aufblitzen. Im Champions-League-Hit gegen Paris muss mehr kommen.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG am Mittwoch werden sie sich aber steigern müssen. Der VfB bleibt zwar auf Platz 15, hat aber genau wie das neue Schlusslicht VfL Bochum nur 19 Punkte. Der Treffer von Juan José Perea in der 88. Minute kam für die Hausherren zu spät.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beorderte mit Blick auf den Königsklassen-Kracher den französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano schon in Stuttgart zurück in die Startelf. Dessen Landsmann Benjamin Pavard, der am Mittwoch wegen einer Sperre fehlen wird, musste auf die Bank. Doch an entspanntes Einspielen für PSG war zunächst nicht zu denken.