15. Spieltag : 2:1 in Freiburg: Ärger um Richards Siegtor für Hoffenheim

Freiburg im Breisgau Viel Rasenschach, viel Einsatz und Dramatik am Schluss: Das Duell zwischen dem südbadischen SC Freiburg und der nordbadischen TSG 1899 Hoffenheim findet einen späten Sieger.

Christian Streich redete nach der 1:2 (1:1)-Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga noch lange gestenreich auf Schiedsrichter Frank Willenborg ein. Der Ärger war auch bei SC-Kapitän Christian Günter groß. „Ich sage am besten gar nichts. Weil jedes Wort, das ich jetzt sage, ist zuviel“, sagte der enttäuschte Jubilar am Sky-Mikrofon. „Ich behalt's am besten für mich. Das sollen sich die Leute selbst ansehen im Fernsehen, dann sieht man es.“

Bevor der Amerikaner Richards in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) nach einer Ecke einköpfte, hatte Willenborg einen Trikotzupfer an Freiburgs Lucas Höler nicht geahndet, dafür aber einen Hakler an Hoffenheims Sebastian Rudy. So gewann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß das vierte Spiel in Serie und verdrängte das Streich-Team vom vierten Tabellenplatz.