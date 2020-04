Nach Corona-Pause : 1899-Coach Schreuder: Drei Wochen gemeinsames Training nötig

Hoffenheim Trainer Alfred Schreuder von der TSG 1899 Hoffenheim geht davon aus, dass die Saison der Fußball-Bundesliga in einigen Wochen fortgesetzt werden kann.

Er habe nicht erwartet, „wie extrem sich die Pandemie in der ganzen Welt ausbreitet“, sagte Schreuder. „Jetzt geht es um Menschenleben, da wird Fußball richtig klein.“ Ob Corona den Fußball grundlegend verändern werde, hängt laut Schreuder sehr davon ab, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann. „Nicht nur in Deutschland. Was passiert in England? Was in Spanien und Italien? Wenn es da für viele Clubs nicht weitergeht, wird das weltweit Auswirkungen haben. Klar ist, dass die Bundesligaclubs recht gut aufgestellt sind“, sagte er.