Fußball-Testspiel 14:1 - Kompany sieht reichlich Tore beim Bayern-Debüt

Für den FC Bayern endet damit das Trainingslager am Tegernsee. Das nächste Spiel steht am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Düren an. Der erste hochkarätige Test findet während der Südkorea-Reise am 3. August gegen Tottenham Hotspur statt. Bei der Tour vom 31. Juli an sind dann auch wieder zahlreiche EM-Teilnehmer um Kapitän Manuel Neuer dabei. Erstmals in einem Pflichtspiel erlebt Kompany seine Mannschaft am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.