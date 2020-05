Kein leeres Stadion : 12.993 Gladbacher Pappkameraden „sehen“ 1:3

In Mönchengladbach waren spezielle Fans aus Pappe im Einsatz. Foto: Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Mönchengladbach Das Ende der Meisterträume am Niederrhein konnten auch 12.993 Pappkameraden nicht verhindern. Ein Hauch von Heimspiel-Atmosphäre sollten die Pappfiguren mit den Fan-Fotos beim zweiten Geister-Heimspiel von Borussia Mönchengladbach vermitteln.

In der Tat sah das Stadion, in dem sonst knapp 55.000 Menschen sitzen, für die Spieler im Topspiel gegen Bayer Leverkusen nicht ganz so leer aus. Stimmung verbreiteten die Pappkameraden aber nicht.