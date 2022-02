Bundesliga : 10.000 BVB-Tickets gegen Leverkusen in 15 Minuten vergriffen

Dortmund Die 10.000 Tickets für das West-Duell der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen, die in Köln für das Spiel gegen Freiburg nach gut zehn Minuten.

In Köln war nach Clubangaben die FC-Homepage nach dem Verkaufsstart um 14.00 Uhr teilweise überlastet. Der BVB hatte am Donnerstag um 10.00 Uhr den Vorverkauf eröffnet, nachdem das Land Nordrhein-Westfalen die Coronaschutzverordnung am Mittwoch so angepasst hatte, dass künftig 10.000 statt wie bisher 750 Besucher in die Arenen dürfen.