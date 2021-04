Bundesliga : 1. FC Union heiß auf Europa - Nun ins Corona-Schutz-Camp

Berlin Union Berlin hat jetzt schon mehr Punkte als in der Vorsaison. Der Klassenerhalt ist perfekt und der leidende Lokalrivale Hertha BSC klar distanziert. Da brauchen die Eisernen ein neues Ziel.

Jetzt weiß auch Grischa Prömel richtig gut Bescheid. Der olympische Silber-Held von Rio 2016 und Mittelfeld-Antreiber des 1. FC Union Berlin muss sich für seine einstige Unkenntnis in Europapokal-Fragen nicht mehr schämen.

„Das wäre ein Traum“, sagte Prömel nach dem wichtigen 2:1 gegen den VfB Stuttgart zur möglichen Qualifikation für die neue Conference League, von deren Existenz er vor wenigen Wochen in einer Pressekonferenz noch nichts gewusst hatte. „Wenn wir am Ende dann auch auf einem der Plätze stehen, sind wir super happy“, sagte der 26-Jährige, der den Sieg gegen die Schwaben mit seinem Kopfballtor eingeleitet hatte.

Wortführer in Europa-Fragen ist ausgerechnet Trainer Urs Fischer, der bis vor wenigen Tagen dieses Thema mit Inbrunst noch weit von sich gewiesen hatte. Jetzt hat der Anreiz Conference League für den Schweizer offensichtlich Methode. Ohne Motivation für Großes würde ein Leistungsabfall drohen, der die bislang nahezu perfekte Saison trüben könnte. „Es wäre falsch, wenn wir uns nicht entsprechend äußern würden“, erklärte Fischer seine Taktik.

Nichts soll den Angriff auf Platz sieben stören. Auch deshalb geht Union um die Spiele am Mittwoch bei Borussia Dortmund und am Samstag gegen Werder Bremen in eine selbst auferlegte Hotelisolation. Das Schicksal von Lokalrivale Hertha BSC, der für 14 Tage eine Corona-Zwangspause einlegen muss, soll unbedingt vermieden werden. „Das ist schon hart“, äußerte Fischer Mitgefühl. „Wir machen das, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, auch zum Selbstschutz“, sagte Manager Oliver Ruhnert.