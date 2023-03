Nach Transfersperre 1. FC Köln will gegen „komplett absurdes Urteil“ vorgehen

Keller berichtete zudem, dass es am 30. August ein freundliches fast 90-minütiges Gespräch mit zwei Clubvertretern aus Ljubljana gegeben habe. Im Nachgang hätten sich die Gäste schriftlich für ein Gespräch in „großartiger Atmosphäre“ bedankt, das Kölner Einigungs-Angebot aber nicht annehmen wollen. Das Angebot sei höher gewesen, als die Summe, die der FC nun an den slowenischen Club zahlen muss. „Was Ljubljana gefordert hat, war komplett fern jeder Realität“, sagte Keller, der bei der Verpflichtung des Spielers im Januar 2022 noch nicht im Amt war. Neben den Strafen für den Club wurde der 17 Jahre alte Potocnik mit einer viermonatigen Sperre belegt.