Konkurrenz für Horn : 1. FC Köln verpflichtet Meistertorwart Schwäbe

Köln Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Torhüter Marvin Schwäbe vom dänischen Meister Bröndby IF verpflichtet.

Der 28-jährige Horn ist seit 2002 im Verein. Der einstige Junioren-Nationalkeeper und Olympia-Zweite von 2016 musste in der vergangenen Saison, in der Köln erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert hatte, wiederholt Kritik an seinen schwankenden Leistungen einstecken. „Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland und freue mich sehr, dass ich jetzt bei einem super Club in einer wunderschönen Stadt unterschreiben konnte. Dazu hat man mir eine sehr gute Perspektive aufgezeigt und die Chance auf einen fairen Konkurrenzkampf“, sagte Schwäbe laut Clubmitteilung.