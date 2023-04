Bundesligaprofi beim 1. FC Köln Saarländer Jonas Hector verkündet Karriereende im Sommer

Der 32 Jahre alte Hector absolvierte 43 Länderspiele und seit 2012 mehr als 300 Pflichtspiele für die Kölner. Seine Karriere begann Jonas Hector in der Jugend des SV Auersmacher. „Nach meiner Familie war es mir wichtig, als erstes meine Mannschaft, das Trainerteam und den Staff zu informieren. Für den Moment möchte ich nicht mehr sagen, als dass ich unheimlich dankbar für das bin, was wir beim FC zusammen haben“, teilte Hector via Twitter mit.