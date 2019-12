Neuer Trainer bringt Aufwind : Gisdols „Frischzellenkur“ belebt den 1. FC Köln

Köln Geißböcke sind nach zwei Siegen in Folge plötzlich Favorit im Kellerduell gegen Werder Bremen. Neuer Trainer setzt auf junge Spieler.

Als vor der Saison alle über Florian Kohfeldt sprachen, war es um Markus Gisdol ganz still. Nach seiner Entlassung beim Hamburger SV Anfang 2018 hatte es zwar immer mal wieder Spekulationen um ein neues Engagement Gisdols gegeben, doch eigentlich stand der frühere Trainer von 1899 Hoffenheim im Abseits. Ganz anders die Situation bei Kohfeldt. Der Werder-Trainer galt als der Senkrechtstarter der Branche, nachdem er Bremen auf beeindruckende Art und Weise wiederbelebt und fast in die Europa League geführt hatte.

Wenn sich Gisdol und Kohfeldt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Kellerduell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen begegnen, hat sich ihre Lage grundlegend geändert. Während Gisdol nach zuletzt zwei Siegen in Köln in die Rolle des Hoffnungsträgers geschlüpft ist, durchlebt Kohfeldt in Bremen nach drei Pleiten in Serie die schwierigste Phase seiner zweijährigen Amtszeit.