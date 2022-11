Asien-Tour : 1:2 gegen Vietnam: BVB verliert zum Abschluss seiner Reise

Hanoi Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sein Testspiel gegen die Nationalmannschaft Vietnams zum Abschluss seiner zehntägigen Asien-Reise verloren. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, der auf zahlreiche Nationalspieler und verletzte Profis verzichten musste, unterlag in Hanoi mit 1:2 (1:1).

⚫️ THANK YOU 🟡 Das war die #BVBAsiaTour 2022. Jetzt geht es zum Flughafen und zurück nach Dortmund. 🇸🇬 🇲🇾 🇻🇳 🔜 🇩🇪 pic.twitter.com/qB0jDbo2yF

Im Mỹ-Đình-Nationalstadion brachte Donyell Malen den Tabellensechsten der Bundesliga in der 13. Minute vor 20.000 Zuschauern in Führung. Tien Linh (36.) und Tuan Hai per Foulelfmeter (90.) trafen zum Sieg für die Gastgeber. Dem Strafstoß vorausgegangen war eine kurze Spielunterbrechung, weil die Querlatte des Tores aus der Verankerung gerutscht war.