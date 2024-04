28. Spieltag 1:0 bei Union: Leverkusen eilt Meistertitel entgegen

Vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei traf Florian Wirtz (45. Minute + 8/Handelfmeter) für die Mannschaft vom Rhein, die nach einem Platzverweis für Unions Robin Gosens (45.+3) lange in Überzahl spielte. Union verpasste einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, besitzt aber weiter ein kleines Polster auf die Abstiegsränge.