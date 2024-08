Fußball-Bundesliga 0:0 bei Sahins Rückkehr: Dortmund enttäuscht in Bremen

Borussia Dortmund hat nach dem Totalumbau im Sommer noch einiges zu tun. Das 0:0 bei Werder Bremen zeigte dies zum ersten Mal in der neuen Bundesliga-Saison ganz deutlich. Mutige Bremer setzten dem BVB vor 42.100 Zuschauern im Weserstadion ordentlich zu. Nationalspieler Nico Schlotterbeck musste zudem in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Ein neuer Trainer, ein neues Spielsystem und ein stark veränderter Kader: All das muss in Dortmund erst noch zusammenfinden.