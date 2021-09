4. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Berlin Die Bayern liefern in Leipzig den nächsten Beweis ihrer Stärke. Bei Borussia Dortmund läuft es zumindest in der Offensive. Ohne Glanz kommt indes Bundesliga-Tabellenführer Wolfsburg aus.

TORMASCHINE: Beim Sieben-Tore-Spektakel der Dortmunder in Leverkusen durfte natürlich Erling Haaland nicht fehlen. Ein Doppelpack, darunter das Siegtor per Strafstoß - da konnten die wütenden Bayer-Fans noch so viele Bierbecher nach dem Norweger werfen. Die provokanten Gesten des 21-Jährigen aber gefielen Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl gar nicht. „Ich habe mir ihn gleich genommen und gesagt, er soll das unterlassen“, sagte Kehl. Bei aller Erleichterung über den Sieg nach dreimaligem Rückstand macht die Defensive dem BVB weiter Sorgen. „Wir können nicht immer so viele Tore schießen“, sagte Kapitän Marco Reus.

ANFÜHRER: Vier Siege an den ersten vier Spieltagen, das hat der VfL Wolfsburg in der Bundesliga noch nie geschafft. Trainer Mark van Bommel hat ein Team geformt, das derzeit nicht unbedingt immer schön, aber eben erfolgreich spielt. Der Ex-Bayer liegt so mit seinem neuen Team weiter vor den Münchnern an der Spitze. Beim 2:0 in Fürth stimmte vor allem die Effizienz. „Die Mannschaft ist nicht in Panik geraten und weiß, was sie auf dem Platz zu tun hat“, sagte van Bommel. Nächste Etappe: Champions-League-Auftakt in Lille.