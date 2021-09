2. Liga : Bremen feiert nächsten Sieg - St. Pauli verliert in Hannover

Absteiger Werder Bremen setzte sich souverän in Ingolstadt durch. Foto: Armin Weigel/dpa

Düsseldorf Der SV Werder Bremen kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt. Der 3:0 (2:0)-Erfolg am Samstag beim FC Ingolstadt war der zweite Sieg der Hanseaten in Folge, durch den sie vorübergehend auf Tabellenrang drei vorrückten.

Dabei profitierten die Bremer auch von Holstein Kiel: Der Nordrivale erkämpfte sich in einer spannenden Schlussphase mit 2:2 (0:1) einen Punkt beim Karlsruher SC, dem bislang punktgleichen Konkurrenten der Bremer. Drei der vier Treffer fielen erst in den letzten Minuten des Spiels. Der FC St. Pauli musste mit dem 0:1 (0:1) bei Hannover 96 die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Hannovers Spieler jubeln über das 1:0 gegen den FC St. Pauli. Foto: Swen Pförtner/dpa

Der Karlsruher Marc Lorenz (r) und der Kieler Phil Yannik Neumann kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa