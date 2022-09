Europa League : Braga zu abgezockt: Union Berlin verliert nächstes Spiel

Braga Union Berlin verliert auch sein zweites Spiel in der Europa League. Eigentlich legen die Eisernen bei Sporting Braga gut los, am Ende aber sind die Portugiesen cleverer.

In der Bundesliga ganz oben, in Europa droht das frühe Aus: Der 1. FC Union Berlin hat den Auftakt in seine Premierensaison in der Europa League endgültig verpatzt. Eine Woche nach der 0:1-Niederlage gegen den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise verlor das Team von Trainer Urs Fischer auch das zweite Gruppenspiel bei Sporting Braga mit 0:1 (0:0).

Union fehlten Ideen und Genauigkeit

Union war die aktivere Mannschaft, aber es fehlte oft die letzte Idee. Und was nach vorne kam, wehrte Braga meist clever ab. Der Tabellenzweite der portugiesischen Liga war stark mit fünf Siegen und einem Remis in die heimische Saison gestartet. Was Sporting auszeichnet: eine geschlossene Defensive und schnelle Konter. Kurz vor der Pause wären die Gastgeber fast in Führung gegangen. Rönnow klärte gegen Banza in höchster Not per Fußabwehr.