Fußball : Der Lieblingsgegner zum Auftakt

Mönchengladbach Borussia Dortmund steht vor einer entscheidenden Woche in dieser Saison.

Die Form stimmt, die Serie ist beeindruckend: Borussia Dortmund startet mit viel Selbstvertrauen beim Lieblingsgegner in die Woche der Wahrheit. Zehn Pflichtspielsiege in Folge feierte der BVB gegen Borussia Mönchengladbach – Nummer elf soll ein Meilenstein im packenden Titelrennen der Fußball-Bundesliga sein.

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist auch ohne den weiterhin verletzten Kapitän Marco Reus für die kniffligen Aufgaben gerüstet. „Wir haben viel Qualität“, sagte Zorc. Die Ansammlung der Hochbegabten um Erling Haaland und Jadon Sancho glänzte zuletzt aber nicht nur in der Offensive, drei Bundesliga-Spiele in Folge blieb die zuvor wacklige Defensive ohne Gegentor. Darin dürfte auch der Schlüssel gegen heimstarke Gladbacher liegen, die bei nur zwei Zählern Rückstand auf Dortmund die Titelhoffnungen noch nicht aufgegeben haben. Gladbach hat zudem am Mittwoch das Nachholspiel gegen den 1. FC Köln in der Hinterhand.