Borussia Mönchengladbach : Bonhof 50 Jahre nach Büchsenwurf-Drama: „Tut heute noch weh“

Die Erinnerung an das „Büchsenwurf-Drama“ schmerzt noch heute: Rainer Bonhof, Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach. Foto: picture alliance / Matthias Balk/dpa

Mönchengladbach Der Stachel sitzt heute noch tief: Ein irres Spiel mit 7:1 gewonnen - und am Ende doch verloren. Rainer Bonhof steht beim legendären Büchsenwurf-Drama auf dem Platz. Und 50 Jahre später sagt er: „Die Dose war leer.“

Auch ein halbes Jahrhundert später hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Gladbach-Star Rainer Bonhof die Erinnerungen an das legendäre Büchsenwurf-Drama noch nicht verdrängt.

„Blickt man zurück, regt man sich immer noch auf. Die Schmerzen haben über die Jahre nachgelassen, aber die Geschichte tut heute noch weh“, sagte der 69-Jährige in einem „Kicker“-Interview im Rückblick an die unvergessene 7:1-Heimgala von Borussia Mönchengladbach am 20. Oktober 1971 gegen Inter Mailand.