Fußball Bolzen statt Ruhestand: Ex-Profis mischen Amateurligen auf

Ohne Überraschung trifft er auch in der Amateur-Liga: In der 15. Minute erhöht Bartels auf 3:0, das 4:0 bereitet er vor, dann ist Halbzeit. Fans sind jetzt noch näher dran am früheren Profi. Auf dem Weg aus und in die Kabine läuft er an einigen unter den 150 Besuchern vorbei. „Fin, und jetzt ein bisschen Gas“, sagt ein älterer Mann, der Bartels schon als „Lütten“ gekannt haben will. Um ihn herum die klassischen „Der-hat-schon-Gelb“-Rufe. Sind mehr Zuschauer wegen Bartels als sonst da? „Kann schon sein“, antwortet der Mann hinter dem Grill schmallippig.