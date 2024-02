Fußball „Blau machen“: Regelhüter beraten Karten-Revolution

Am Samstagvormittag kommen die Ifab-Mitglieder im Cameron House Hotel in Loch Lomond, einem Fünf-Sterne-Hotel nordwestlich von Glasgow, zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. Beschlossen wird die Einführung dann noch nicht. Wie bei maßgeblichen Änderungen üblich wird zunächst eine normalerweise zunächst einjährige Testphase vereinbart. Dann wird in bestimmten Wettbewerben - oft bei Jugendlichen - die Praxistauglichkeit geprüft. Für die Blaue Karte hat der englische Verband diesmal offenbar seine Pokalwettbewerbe für diesen Testlauf angeboten. Vor 2025 wird die Blaue Karte also keinesfalls offiziell und verbindlich eingeführt.