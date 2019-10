3. Fußball-Liga : Bis zu 1000 Fans unterstützen FCK in Chemnitz

Kaiserslautern Vor dem Kellerduell in der 3. Fußball-Liga wächst der Druck auf den 1. FC Kaiserslautern. Die abstiegsbedrohten Pfälzer müssen an diesem Sonntag (13 Uhr) beim Tabellenvorletzten Chemnitzer FC bestehen, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa