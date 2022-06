Ex-Bundesliga-Profi : „Bin so angekotzt“: Subotic schaut keine Fußballspiele mehr

Hamburg Der frühere Bundesliga-Profi Neven Subotic hat das große Interesse am Fußball verloren.

„Ich schaue kein ganzes Spiel an, nur noch Highlights, will nur Tore sehen“, sagte der 33-Jährige, der mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft gewann, in einem Interview der „Augsburger Allgemeinen“. „Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen“, fügte der frühere serbische Nationalspieler an. Auch mit dem Prinzip Leistungssport kann Subotic nichts mehr anfangen: „Ich bin so angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist.“