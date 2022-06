Transfermarkt : „Bild“: Bayern zahlt Abfindung an Arp - Weg nach Kiel frei

Kiel Der lange als großes Sturm-Talent gehandelte Fiete Arp verlässt den FC Bayern München.

In der vergangenen Saison hatten die Bayern Arp an Holstein Kiel ausgeliehen. Dort kam Arp auf 23 Zweitliga-Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte. Der Zweitligist kann nun auch für die kommende Saison aller Voraussicht nach mit Arp planen. Der Stürmer war schon zum Trainingsauftakt am Montag in Kiel erschienen.